    
Главная Новини Харкова ЖКГ Участь Нормана Фостера у відновленні Харкова не потребує коштів міського бюджету
03.07.2025  15:40   Віталій Хіневич

Участь Нормана Фостера у відновленні Харкова не потребує коштів міського бюджету

Співпраця з архітектором Норманом Фостером щодо проєкту повоєнної відбудови Харкова фінансується без залучення ресурсів міського бюджету.

 
Про це заявив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді», передає РЕДПОСТ.
 
Мер наголосив, що для міста це стратегічно важлива ініціатива, яка вже має зовнішню фінансову підтримку. Зокрема, завдяки міжнародній довірі до Нормана Фостера Харкову вдалося залучити допомогу від уряду Німеччини. 
 
«Спочатку це були кошти родини Нормана Фостера. Згодом ми домовилися з урядом Німеччини. Норман Фостер був присутній під час мого онлайн-виступу в ООН у 2022 році про те, як рф руйнує Харків. Фостера це вразило, і він запропонував допомогу», - зазначив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває комплексна реконструкція водопровідних мереж.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.07 ЖКГ Харківські комунальники продовжують впорядковувати території міських кладовищ 02.07 ЖКГ У частині села на Харківщині тимчасово не буде газу 02.07 ЖКГ У Харкові за тиждень закрили контури будинків на площі понад одну тисячу квадратних метрів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 