Участь Нормана Фостера у відновленні Харкова не потребує коштів міського бюджету

Співпраця з архітектором Норманом Фостером щодо проєкту повоєнної відбудови Харкова фінансується без залучення ресурсів міського бюджету.
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Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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