03.07.2025 15:40 Віталій Хіневич

Участь Нормана Фостера у відновленні Харкова не потребує коштів міського бюджету

Співпраця з архітектором Норманом Фостером щодо проєкту повоєнної відбудови Харкова фінансується без залучення ресурсів міського бюджету.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українській правді», передає РЕДПОСТ.

Мер наголосив, що для міста це стратегічно важлива ініціатива, яка вже має зовнішню фінансову підтримку. Зокрема, завдяки міжнародній довірі до Нормана Фостера Харкову вдалося залучити допомогу від уряду Німеччини.

«Спочатку це були кошти родини Нормана Фостера. Згодом ми домовилися з урядом Німеччини. Норман Фостер був присутній під час мого онлайн-виступу в ООН у 2022 році про те, як рф руйнує Харків. Фостера це вразило, і він запропонував допомогу», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває комплексна реконструкція водопровідних мереж.