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03.07.2025  15:55   Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальники прибирають алеї, доглядають за зеленими насадженнями, видаляють поросль, чагарники тощо. 
 
Зокрема, в червні працівники підприємства вивезли 475 куб. м сміття та скосили траву на площі  понад 35 га.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває комплексна реконструкція водопровідних мереж.
 
Тэги:  жкг, харків
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