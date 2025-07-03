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03.07.2025  16:15   Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів

З 26 червня по 2 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 282 га територій, виявили та знешкодили 1302 вибухонебезпечних предмети.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 228 га сільгоспугідь, більш як 2,5 кілометра ділянок автодоріг, понад 3 кілометри ліній електропередач, 0,5 га акваторії. 
 
Майже 3 кілометри газопроводів, 1 об’єкт, а також розмінували 19 домоволодіння. Повторно підключили до електромережі 9623 абоненти. 
 
Впродовж 2 липня піротехнічні підрозділи розмінували більш як 44 га територій, понад 35 га сільськогосподарських угідь, більше 400 метрів ліній електропередач, більш як 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 300 метрів газопроводів, а також обстежили 3 домоволодіння. Виявили та знешкодили 248 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини постраждав через вибух боєприпасу, який приніс додому.
 
Тэги:  події, харків
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