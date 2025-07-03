Мешканець Харківщини постраждав через вибух боєприпасу, який приніс додому

У селі Вишнева Ізюмського району 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок вибуху снаряда. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
3 липня у селі Вишнева Савинської громади Ізюмського району стався вибух вибухонебезпечного предмета, у результаті якого постраждав 50-річний місцевий житель. Чоловік знайшов снаряд у полі та приніс його додому. Під час необережного поводження боєприпас здетонував, спричинивши травми.
Постраждалому надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці наразі з’ясовують всі обставини події.
ДСНС звертається до громадян із нагадуванням: у жодному разі не торкайтеся та не переміщуйте підозрілі предмети. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно терміново повідомляти за номерами 101 або 102.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 141 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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