03.07.2025 09:28 Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, одна з них – після обстрілу

Протягом 2–3 липня рятувальники ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів: гасили пожежі, допомагали населенню, перевіряли території після обстрілів та працювали з вибухонебезпечними предметами.



На фото: село Руські Тишки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селі Руські Тишки Циркунівської громади Харківського району вранці 2 липня внаслідок ворожого обстрілу загорівся приватний житловий будинок. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив площу 30 м². Спільними зусиллями підрозділу ДСНС та двох відділень добровільної пожежної команди пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 2 по 3 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 виїздів, з яких 16 – на ліквідацію пожеж, одна з них була наслідком обстрілу. Крім цього, фахівці проводили інші невідкладні роботи, обстеження територій, надавали допомогу мешканцям.

Також було ліквідовано п’ять пожеж у природних екосистемах загальною площею понад 2 гектари. Піротехніки вилучили та знешкодили 141 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російська армія завдала ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. В результаті атак постраждали мешканці Липецької та Старосалтівської громад.