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03.07.2025  08:40   Рита Парфенова

Шахеди, КАБи та НАРи: у трьох районах Харківщини зруйновано житло, є постраждалі

За добу російська армія завдала ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. В результаті атак постраждали мешканці Липецької та Старосалтівської громад.


На фото с. Петрівка
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Обстріли зафіксовані у Харківському, Куп’янському та Богодухівському районах.

У селі Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік, ще одного – 20-річного мешканця – поранено в селі Шестакове Старосалтівської громади.

Окупанти застосували різні типи озброєння:

  • 39 некерованих авіаційних ракет;
  • 4 керовані авіабомби (КАБ);
  • 11 дронів типу «Шахед»;
  • 4 ударні FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі (с. Руські Тишки) – приватний житловий будинок;
  • у Куп'янському районі (с. Московка) – будинок, господарська споруда, автомобіль;
  • у Богодухівському районі (с. Петрівка) – приватний будинок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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