Шахеди, КАБи та НАРи: у трьох районах Харківщини зруйновано житло, є постраждалі

За добу російська армія завдала ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. В результаті атак постраждали мешканці Липецької та Старосалтівської громад.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Обстріли зафіксовані у Харківському, Куп’янському та Богодухівському районах.
У селі Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік, ще одного – 20-річного мешканця – поранено в селі Шестакове Старосалтівської громади.
Окупанти застосували різні типи озброєння:
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків.
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