34 атаки росіян за добу: ситуація на Харківському напрямку

Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону Сил оборони України у районах понад десяти населених пунктів Харківської області.
Протягом минулої доби на території Харківської області тривали активні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Російські окупаційні війська здійснили 25 спроб прориву оборони на Південно–Слобожанському напрямку. Під вогневим тиском опинилися райони Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного, а також напрямки в бік Митрофанівки та Малої Шапківки.
Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак противника. Сили оборони України відбивали штурми у районах Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю, а також у напрямку населеного пункту Петропавлівка.
Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та відбивати атаки ворога, не дозволяючи йому просунутись у глиб території Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків.
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