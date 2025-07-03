    
Главная Новини Харкова Армія 34 атаки росіян за добу: ситуація на Харківському напрямку
03.07.2025  08:15   Рита Парфенова

34 атаки росіян за добу: ситуація на Харківському напрямку

Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону Сил оборони України у районах понад десяти населених пунктів Харківської області.

генштаб зсу мапа

Протягом минулої доби на території Харківської області тривали активні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Російські окупаційні війська здійснили 25 спроб прориву оборони на Південно–Слобожанському напрямку. Під вогневим тиском опинилися райони Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного, а також напрямки в бік Митрофанівки та Малої Шапківки.

Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак противника. Сили оборони України відбивали штурми у районах Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю, а також у напрямку населеного пункту Петропавлівка.

генштаб зсу мапа

Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та відбивати атаки ворога, не дозволяючи йому просунутись у глиб території Харківської області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Армія На Харківщині минулої доби – понад два десятки атак ворога на двох напрямках 01.07 Армія Окупанти здійснили 14 атак на позиції ЗСУ на Харківщині: де саме точилися бої 30.06 Армія Ворог здійснив 12 атак на Харківщині: бойові дії тривають біля Вовчанська та Купʼянська
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 