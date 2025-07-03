03.07.2025 08:15 Рита Парфенова

34 атаки росіян за добу: ситуація на Харківському напрямку

Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону Сил оборони України у районах понад десяти населених пунктів Харківської області.

Протягом минулої доби на території Харківської області тривали активні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Російські окупаційні війська здійснили 25 спроб прориву оборони на Південно–Слобожанському напрямку. Під вогневим тиском опинилися райони Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного, а також напрямки в бік Митрофанівки та Малої Шапківки.

Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак противника. Сили оборони України відбивали штурми у районах Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю, а також у напрямку населеного пункту Петропавлівка.

Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та відбивати атаки ворога, не дозволяючи йому просунутись у глиб території Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків.