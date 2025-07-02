02.07.2025 13:37 Рита Парфенова

У Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків

Російські безпілотники вдарили по селищу Борівське. Пошкоджено інфраструктуру цивільного підприємства, постраждали 22- та 90-річний місцеві мешканці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 23:40 1 липня село Борівське Куп’янського району зазнало удару з повітря. Російські війська спрямували на населений пункт чотири безпілотники. Внаслідок вибухів пошкоджено складські приміщення, техніку місцевого підприємства, а також вибито вікна у житлових будинках.

Постраждали двоє місцевих жителів – 22-річний юнак та 90-річний чоловік. Вони отримали тілесні ушкодження.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки атаки. Досудове розслідування триває за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що росія вдарила по Харкову та шести населених пунктах області дронами й авіабомбами. Пошкоджені медичні установи, житло, бізнес-об'єкти. Серед постраждалих – літній чоловік і молода жінка.