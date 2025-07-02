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02.07.2025  09:06   Рита Парфенова

Унаслідок нічних атак по Харківщині постраждали четверо людей і зруйновано десятки об’єктів інфраструктури

Росія вдарила по Харкову та шести населених пунктах області дронами й авіабомбами. Пошкоджені медичні установи, житло, бізнес-об'єкти. Серед постраждалих – літній чоловік і молода жінка.

На фото м. Харків

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися місто Харків та шість населених пунктів області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У результаті атак постраждали четверо мирних жителів. У селі Вільхуватка поранення отримала 51-річна жінка, а в селі Борівське – 22-річний юнак, 90-річний чоловік і 50-річна жінка.

Ворог завдавав ударів безпілотниками по Новобаварському району Харкова та активно застосовував різні типи озброєння – зокрема, шість авіабомб КАБ, 13 дронів-камікадзе типу «Герань-2», два дрони «Молнія» та один FPV-дрон.

У Харкові зафіксовано пошкодження СТО, багатоквартирного будинку, адмінбудівлі, нежитлового приміщення та зупинки громадського транспорту.

На Куп’янщині ворожі удари зруйнували чотири приватні будинки, склад у Малому Бурлуці, відділення екстреної допомоги в Куп’янську, а також пошкодили авто у Вільхуватці. Руйнувань зазнали і сільськогосподарські підприємства в Борівському та Волоській Балаклії, а також кафе у селищі Великий Бурлук.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 2 липня ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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