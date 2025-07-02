На Харківщині ліквідовано наслідки обстрілів: 4 пожежі, 3 постраждалих

Упродовж доби з 1 по 2 липня на Харківщині рятувальники гасили пожежі, спричинені ворожими ударами, та надавали допомогу місцевим мешканцям.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом доби з 1 по 2 липня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 33 оперативних виїзди. Серед них – 17 викликів на гасіння пожеж, чотири з яких стали наслідком обстрілів. Також рятувальники провели три інші невідкладні роботи, одне обстеження після обстрілу, вісім разів виїжджали на допомогу населенню й чотири рази – на інші завдання.
Уранці 1 липня у Балаклії після влучання ворожого безпілотника загорілася трава та посіви пшениці. Полум’я охопило 200 квадратних метрів трави та один гектар пшеничного поля. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає.
У ніч проти 2 липня обстрілу зазнав Новобаварський район Харкова – внаслідок удару загорілася неексплуатована одноповерхова будівля площею близько 300 квадратних метрів.
Також ворог атакував територію двох сільгосппідприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія Куп’янського району. Через влучання безпілотників спалахнули складські приміщення та тюки з сіном. Попередньо постраждало троє людей.
Крім того, рятувальники ліквідували шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад гектар. Піротехніки ДСНС знешкодили 134 вибухонебезпечні предмети.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що росія вдарила по Харкову та шести населених пунктах області дронами й авіабомбами. Пошкоджені медичні установи, житло, бізнес-об'єкти. Серед постраждалих – літній чоловік і молода жінка.
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