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02.07.2025  10:25   Рита Парфенова

Нічний удар по Харкову: дрон влучив у будівлю, прокуратура відкрила справу (фото)

Уночі 2 липня російський БпЛА атакував Новобаварський район Харкова. Пошкоджено кілька об’єктів, загорілась нежитлова будівля. Жертв немає, справу розслідують як воєнний злочин.

Нічна атака на Харків: удар дрона «Герань-2» по Новобаварському району

Близько 3:00 ночі 2 липня Харків зазнав чергової атаки з боку росії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

За інформацією слідства, ворожий дрон-камікадзе типу «Герань-2» влучив по території Новобаварського району. Унаслідок удару зайнялась одноповерхова нежитлова будівля, яку рятувальники повністю загасили до сьомої ранку.

Нічна атака на Харків: удар дрона «Герань-2» по Новобаварському району

Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну споруду та зупинку громадського транспорту. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нічна атака на Харків: удар дрона «Герань-2» по Новобаварському району

Документування наслідків обстрілу здійснювали прокурори спільно зі слідчими поліції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 2 липня ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.

Нічна атака на Харків: удар дрона «Герань-2» по Новобаварському району

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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