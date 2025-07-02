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02.07.2025  10:40   Рита Парфенова

У Харкові через нічну атаку пошкоджено понад 50 вікон і дахи двох будинків (фото)

Унаслідок удару дрона по Новобаварському району постраждали щонайменше сім будівель. Комунальники працюють на місці для ліквідації пошкоджень.

Атака дронів по Харкову: пошкоджено 7 будівель, вибито понад 50 вікон

У ніч на 2 липня російська атака дронами спричинила пошкодження щонайменше семи будівель у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вибуховою хвилею вибито 53 вікна у квартирах та ще 6 – у місцях загального користування. Крім того, пошкоджено покрівлі двох житлових будинків.

На місці працюють комунальні служби. Працівники КП «Харківжитлобуд» оперативно відновлюють контури пошкоджених будівель, аби захистити мешканців від негоди та мінімізувати наслідки обстрілу.

Атака дронів по Харкову: пошкоджено 7 будівель, вибито понад 50 вікон Атака дронів по Харкову: пошкоджено 7 будівель, вибито понад 50 вікон

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 2 липня ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.

Тэги:  обстріл, благоустрій, харків, агрессия россии
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