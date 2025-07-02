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02.07.2025  08:04   Рита Парфенова

Унаслідок нічної атаки на Харків та область – пожежі й троє постраждалих (фото, відео)

Ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.


Фото: ДСНС

У ніч на 2 липня російські війська атакували Харківську область безпілотниками. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харкові удар припав на Новобаварський район – безпілотник влучив у занедбану одноповерхову будівлю, яка зайнялася вогнем. Площа займання сягнула 300 кв. м. Поряд зазнали пошкоджень СТО, житловий будинок, зупинка громадського транспорту та кілька нежитлових споруд. Постраждалих у місті не зафіксовано.

До ранку рятувальники повністю ліквідували пожежу. На місці працювали всі екстрені та комунальні служби.

У Куп’янському районі, в межах Шевченківської громади, дрони атакували два сільськогосподарські підприємства в селах Борівське та Волоська Балаклія. Унаслідок вибухів зайнялися складські приміщення та тюки сіна. За попередніми даними, травм зазнали троє осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що для Харкова червень став найважчим місяцем за кількістю ворожих ударів з початку повномасштабної війни. Внаслідок атак загинули 15 мирних мешканців, ще 157 дістали поранення.

червень

Атака дронів на Харків

Атака дронів на Харків

Атака дронів на Харків

Атака дронів на Харків

Атака дронів на Харків

Атака дронів на Харків

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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