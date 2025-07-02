02.07.2025 08:04 Рита Парфенова

Унаслідок нічної атаки на Харків та область – пожежі й троє постраждалих (фото, відео)

Ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.



Фото: ДСНС

У ніч на 2 липня російські війська атакували Харківську область безпілотниками. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харкові удар припав на Новобаварський район – безпілотник влучив у занедбану одноповерхову будівлю, яка зайнялася вогнем. Площа займання сягнула 300 кв. м. Поряд зазнали пошкоджень СТО, житловий будинок, зупинка громадського транспорту та кілька нежитлових споруд. Постраждалих у місті не зафіксовано.

До ранку рятувальники повністю ліквідували пожежу. На місці працювали всі екстрені та комунальні служби.

У Куп’янському районі, в межах Шевченківської громади, дрони атакували два сільськогосподарські підприємства в селах Борівське та Волоська Балаклія. Унаслідок вибухів зайнялися складські приміщення та тюки сіна. За попередніми даними, травм зазнали троє осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що для Харкова червень став найважчим місяцем за кількістю ворожих ударів з початку повномасштабної війни. Внаслідок атак загинули 15 мирних мешканців, ще 157 дістали поранення.