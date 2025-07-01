У червні Харків зазнав рекордної кількості повітряних атак, – Ігорь Терехов

Червень став найважчим місяцем за кількістю ворожих ударів з початку повномасштабної війни. Внаслідок атак загинули 15 мирних мешканців, ще 157 дістали поранення.
Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За словами міського голови, Харків пережив найбільш напружений місяць за понад два роки війни: у червні 2025 року місто зазнало рекордної кількості повітряних атак – це були удари ракетами, дронами та авіаційними засобами ураження.
«Ціна – страшна. За місяць ми втратили 15 мирних мешканців. Постраждали ще 157 осіб, серед яких – 25 дітей», – наголосив Терехов у своєму звіті.
Особливо трагічною стала атака 7 червня, коли російські війська вдарили по великому цивільному підприємству з виробництва м’яких контейнерів для аграрної продукції. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, обвалилася будівля, і фактично від неї залишилися лише руїни.
«Гасіння пожежі тривало 12 діб. Вдалося врятувати двох людей. На жаль, під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників», – повідомив міський голова.
Цю ситуацію в мерії вважають близькою за рівнем технічної складності до трагедії в «Епіцентрі».
Терехов також подякував комунальним службам, рятувальникам, медикам, волонтерам і підприємцям за роботу «на межі можливостей» та закликав містян бути обережними.
«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Спускайтесь у метрополітен, йдіть до укриттів, дотримуйтеся правила двох стін. Бережіть себе та своїх рідних», – звернувся він до харків’ян.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за останній тиждень місто пережило 16 обстрілів. Унаслідок атак поранено чотири людини, серед них дитина.
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