Пориви вітру до 20 м/с очікуються найближчим часом в Харкові

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на території Харкова та області – до кінця доби зберігатиметься посилений вітер. Оголошено перший рівень небезпечності.
У другій половині дня 1 липня в Харкові та області очікується посилення вітру, передає РЕДПОСТ.
За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду та зберігатимуться до кінця доби.
Попередження стосується як міста, так і всієї області. Метеорологи оголосили перший, жовтий рівень небезпечності.
Жителям рекомендують бути уважними, обмежити перебування на вулиці під час поривів вітру та не залишати автомобілі поблизу дерев чи рекламних конструкцій.
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Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
У Харкові зранку та вдень буде хмарно, але ввечері небо проясниться. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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