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01.07.2025  14:05   Рита Парфенова

Пориви вітру до 20 м/с очікуються найближчим часом в Харкові

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на території Харкова та області – до кінця доби зберігатиметься посилений вітер. Оголошено перший рівень небезпечності.


Фото з відкритих джерел

У другій половині дня 1 липня в Харкові та області очікується посилення вітру, передає РЕДПОСТ.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду та зберігатимуться до кінця доби.

Попередження стосується як міста, так і всієї області. Метеорологи оголосили перший, жовтий рівень небезпечності.

Жителям рекомендують бути уважними, обмежити перебування на вулиці під час поривів вітру та не залишати автомобілі поблизу дерев чи рекламних конструкцій.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 1 липня 2025 року.
Тэги:  негода, вітер, харків
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