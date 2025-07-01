01.07.2025 14:36 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть посадовців громади за привласнення майже 20 мільйонів на ремонті доріг

Заступника голови громади, фахівця технагляду, директора приватної компанії та інших учасників схеми обвинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на дорожні роботи у 2023 році.

На Харківщині завершено досудове розслідування у справі про масштабне розкрадання коштів, призначених для ремонту доріг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили групу посадовців однієї з територіальних громад, які організували масштабну схему розкрадання.

Як встановлено слідством, у 2023 році заступник голови громади уклав 12 договорів на ремонт доріг із компаніями, обраними ще до офіційних процедур. До схеми він залучив мобілізованого спеціаліста, який мав формально здійснювати технічний нагляд, хоча фактично перебував на військовій службі.

Також у махінації брали участь директор приватного підприємства, два виконроби та представниця громади, відповідальна за закупівлі. Підписання актів виконаних робіт відбувалося без перевірки, із завищеними обсягами й заниженою якістю матеріалів. Як наслідок – втрати громади сягнули майже 20 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт щодо шістьох фігурантів уже скеровано до суду. Їм інкримінують участь у злочинній організації, розкрадання майна з використанням службового становища та службове підроблення. За сукупністю статей передбачено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

З метою відшкодування завданих збитків арештовано майно підозрюваних – зокрема автомобілі, грошові кошти та об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Вони передані в управління АРМА.

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська прокуратура вимагає через суд стягнути з компанії-забудовника понад 7,2 млн гривень несплаченої пайової участі у розвиток міської інфраструктури.