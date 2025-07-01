01.07.2025 15:00 Рита Парфенова

Пʼятьох бойовиків «лнр» судитимуть за тортури та мародерство під час окупації Харківщини

Пʼятеро учасників 202-го полку так званої «лнр» катували місцевих мешканців у селі Довгалівка, грабували будинки та співпрацювали з фсб. Їх судитимуть заочно у Балаклійському районному суді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно пʼятьох бойовиків 202-го мотострілецького полку так званої «лнр», які під час окупації села Довгалівка Ізюмського району вчиняли тортури, грабували мешканців та діяли у змові з представниками фсб рф. Обвинувачені є уродженцями Луганської області, які добровільно перейшли на бік ворога.

За даними слідства, 14 квітня 2022 року ці особи викрали місцевого мешканця на блокпості, доставили його до катівні на території бази підприємства «Укргеофізика», били, душили, позбавляли доступу до повітря, води та їжі, утримували в ямі протягом чотирьох днів. У постраждалого також відібрали майно – мотокосу, болгарку, човновий мотор.

Того ж дня бойовики викрали ще одного чоловіка, який проживав із родиною. Його звʼязали, допитували, утримували в сараї та змушували копати окопи. З дому забрали особисті речі – телефон, ліхтар, машинку для стрижки.

Крім того, фігуранти проводили незаконні «обшуки» в оселях місцевих жителів, забираючи техніку та інше майно – від телевізорів до електроплит і ноутбуків.

Пʼятьом обвинуваченим інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану, жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені у складі організованої групи. Всі вони перебувають у розшуку. Розгляд справи відбудеться заочно у Балаклійському районному суді.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині.