В Україні змінився стандарт напруги: в обленерго надали роз'яснення

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах з 220 на 230 вольт.
Комментариев: 0
Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
У Харкові зранку та вдень буде хмарно, але ввечері небо проясниться. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
влажность:
давление:
ветер: