01.07.2025 15:20

В Україні змінився стандарт напруги: в обленерго надали роз'яснення

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах з 220 на 230 вольт.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту.

Як це вплине на побутову техніку

Більшість з електроприладів, які імпортуються в Україну, уже передбачені для роботи в рівнях напруги від 200 до 240-250 вольт. Якщо у будинку встановлені автомати захисту від сплесків напруги, то їх необхідно переналаштувати.

Чи вплине зміна стандартів напруги на споживання електроенергії

Нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію, тобто кількість кіловат на годину, яку зафіксував лічильник. Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів.

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