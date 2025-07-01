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01.07.2025  15:50   Віталій Хіневич

На Харківщині з під'їзду вкрали велосипед

Власник залишив свій двоколісний транспорт в підʼїзді багатоповерхівки, а коли повернувся, то виявив його зникнення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські офіцери громади менш ніж за добу встановили у місті Чугуєві місцезнаходження викраденого майна та причетного до злочину зловмисника. Велосипед у нього вилучили та повернули власнику.
 
 
30 червня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
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Тэги:  події, харків
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