01.07.2025 15:50 Віталій Хіневич

На Харківщині з під'їзду вкрали велосипед

Власник залишив свій двоколісний транспорт в підʼїзді багатоповерхівки, а коли повернувся, то виявив його зникнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські офіцери громади менш ніж за добу встановили у місті Чугуєві місцезнаходження викраденого майна та причетного до злочину зловмисника. Велосипед у нього вилучили та повернули власнику.

30 червня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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