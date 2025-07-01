01.07.2025 16:20 Віталій Хіневич

Зловмисник ударив газовим ключем реалізатора та забрав гроші

30 червня до поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі Харкова невідомий зайшов до гаражного приміщення, де приймали вторинну сировину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Чоловік попросив газовий ключ для нібито розукомплектування металобрухту. Дочекавшись, коли реалізатор повернувся спиною, нападник завдав численні удари металевим ключем йому по голові. Коли потерпілий втратив свідомість, зловмисник забрав 6 тисяч гривень.

Оперативники та працівники сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 встановили особу нападника. Ним виявився 47-річний раніше засуджений за майнові злочини чоловік.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

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