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01.07.2025  16:50   Віталій Хіневич

Тимчасове припинення газопостачання у Чугуєві: список адрес

Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 9-00 години 10.07.2025 року виконуватиме роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.

 
Припинення подачі газу буде на наступних вулицях міста Чугуїв:
 
  • Абрикосова,
  • Вишнева,
  • Будівельників,
  • Козацька,
  • Космонавтів,
  • Листяна,
  • Молодіжна,
  • Промислова буд. 10-34,
  • пров. Рятувальників.
Розпочати пуски газу до будинків планується з 10-00 години 11.07.2025р.
 
«Просимо мешканців вищезазначених вулиць Чугуєва забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  жкг, харків
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