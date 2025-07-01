01.07.2025 16:50 Віталій Хіневич

Тимчасове припинення газопостачання у Чугуєві: список адрес

Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 9-00 години 10.07.2025 року виконуватиме роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.

Припинення подачі газу буде на наступних вулицях міста Чугуїв:

Абрикосова,

Вишнева,

Будівельників,

Козацька,

Космонавтів,

Листяна,

Молодіжна,

Промислова буд. 10-34,

пров. Рятувальників.

Розпочати пуски газу до будинків планується з 10-00 години 11.07.2025р.

«Просимо мешканців вищезазначених вулиць Чугуєва забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.

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