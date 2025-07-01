На Харківщині чоловіка підозрюють незаконному зберіганні боєприпасів

В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні мешканця міста Ізюм поліцейські виявили та вилучили корпус ручної гранати Ф-1 та уніфікований запал до ручних гранат.
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Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
У Харкові зранку та вдень буде хмарно, але ввечері небо проясниться. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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