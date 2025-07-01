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01.07.2025  17:21   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють незаконному зберіганні боєприпасів

В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні мешканця міста Ізюм поліцейські виявили та вилучили корпус ручної гранати Ф-1 та уніфікований запал до ручних гранат.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 
 
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
Правоохоронці нагадують, що особи, які добровільно здали незаконну зброю, боєприпаси та вибухові речовини, звільняються від кримінальної відповідальності та покарання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з під'їзду вкрали велосипед.
 
Тэги:  події, харків
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