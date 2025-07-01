01.07.2025 17:21 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють незаконному зберіганні боєприпасів

В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні мешканця міста Ізюм поліцейські виявили та вилучили корпус ручної гранати Ф-1 та уніфікований запал до ручних гранат.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують, що особи, які добровільно здали незаконну зброю, боєприпаси та вибухові речовини, звільняються від кримінальної відповідальності та покарання.

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