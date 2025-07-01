01.07.2025 17:40 Віталій Хіневич

Дві трагедії за тиждень сталися на водоймах у Харківській області

Хлопчик та дівчинка потонули на водоймах Харківщини. На місцях події працювали рятувальники та водолази.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Дергачі Харківського району 25 червня в річці Лопань потонула 11-річна дівчинка.

Трагедія сталася біля гідротехнічної споруди, в місці, не пристосованому для купання. Дитину без ознак життя дістали з води рятувальники.

В селі Новоселівка Харківського району 27 червня на річці Вільхуватка зник 13-річний хлопчик. До пошуків були залучені водолази, які виявили тіло дитини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДТП на Харківщині загинув підліток.