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01.07.2025  17:40   Віталій Хіневич

Дві трагедії за тиждень сталися на водоймах у Харківській області

Хлопчик та дівчинка потонули на водоймах Харківщини. На місцях події працювали рятувальники та водолази.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У місті Дергачі Харківського району 25 червня в річці Лопань потонула 11-річна дівчинка.
 
Трагедія сталася біля гідротехнічної споруди, в місці, не пристосованому для купання. Дитину без ознак життя дістали з води рятувальники. 
 
В селі Новоселівка Харківського району 27 червня на річці Вільхуватка зник 13-річний хлопчик. До пошуків були залучені водолази, які виявили тіло дитини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДТП на Харківщині загинув підліток.
 
Тэги:  події, харків
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