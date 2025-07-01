01.07.2025 17:55 Віталій Хіневич

Потяг сполученням «Львів-Харків» поїде із затримкою: в Укрзалізниці назвали причину

Якщо пасажир прямуєте одним із рейсів, що затримується, і має подальшу пересадку на поїзди УЗ, треба сповістити про це провідника або стюарда - диспетчери скоординують потрібні стиковки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині низка пасажирських поїздів Укрзалізниці карпатського напрямку прямуватиме із затримками.

Поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин.

Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

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