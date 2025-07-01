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01.07.2025  17:55   Віталій Хіневич

Потяг сполученням «Львів-Харків» поїде із затримкою: в Укрзалізниці назвали причину

Якщо пасажир прямуєте одним із рейсів, що затримується, і має подальшу пересадку на поїзди УЗ, треба сповістити про це провідника або стюарда - диспетчери скоординують потрібні стиковки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині низка пасажирських поїздів Укрзалізниці карпатського напрямку прямуватиме із затримками. 
 
Поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин.
 
Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з 1 липня обмежили рух великовантажного транспорту в спеку.
 
Тэги:  харків
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