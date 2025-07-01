01.07.2025 09:06 Рита Парфенова

На Харківщині з 1 липня обмежили рух великовантажного транспорту в спеку

Через підвищення температури понад +28°C в області обмежили рух вантажівок вагою понад 24 тонни. Заборона не стосується військових, продуктових і аварійних перевезень.

З 1 липня на території Харківської області діють тимчасові обмеження руху великовагових транспортних засобів у денний час за умов спеки. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Заборона стосується вантажівок з загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, коли температура повітря перевищує +28°C.

Ці заходи спрямовані на збереження дорожнього покриття в умовах високих температур.

Обмеження не поширюються на транспорт, який:

перевозить небезпечні вантажі;

забезпечує військові потреби або здійснює перевезення товарів подвійного призначення;

транспортує швидкопсувну продукцію, живих тварин і птицю;

виконує рейси для запобігання чи ліквідації надзвичайних ситуацій.

На державних дорогах встановлюють відповідні знаки та інформаційні щити. Для вантажного транспорту, який не може продовжувати рух, облаштовані майданчики для тимчасової стоянки – у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Контроль за дотриманням вагових обмежень здійснюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та Національної поліції.

Режим обмежень може змінюватися залежно від фактичних погодних умов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на проспекті Аерокосмічному до кінця липня обмежено рух транспорту через ремонт.