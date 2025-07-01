ДСНС за добу ліквідувала 16 пожеж на Харківщині, зокрема одну через ворожий обстріл у Циркунах

Пожежа в Циркунах охопила 250 кв. м. площі. За добу рятувальники Харківщини здійснили 31 виїзд, знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.
Усього за добу з 30 червня по 1 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд:
▪️ 16 – на ліквідацію пожеж, з яких одна спричинена бойовими діями;
▪️ 3 – на виконання інших невідкладних робіт;
▪️ 1 – на обстеження територій після обстрілів;
▪️ 8 – для надання допомоги населенню;
▪️ 2 – інші виїзди.
Крім того, вогнеборці ліквідували дев’ять пожеж у природних екосистемах, загальна площа яких перевищила 1 гектар.
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
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