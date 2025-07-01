01.07.2025 08:53 Рита Парфенова

ДСНС за добу ліквідувала 16 пожеж на Харківщині, зокрема одну через ворожий обстріл у Циркунах

Пожежа в Циркунах охопила 250 кв. м. площі. За добу рятувальники Харківщини здійснили 31 виїзд, знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері 30 червня в селі Циркуни Харківського району в результаті обстрілу виникла пожежа. Загоряння охопило приватний будинок, господарчу споруду та траву – загальна площа займання склала 250 кв. м. Співробітники ДСНС врятували чотирьох осіб, серед яких було двоє дітей. Інформації про постраждалих не надходило.

Усього за добу з 30 червня по 1 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд:

▪️ 16 – на ліквідацію пожеж, з яких одна спричинена бойовими діями;

▪️ 3 – на виконання інших невідкладних робіт;

▪️ 1 – на обстеження територій після обстрілів;

▪️ 8 – для надання допомоги населенню;

▪️ 2 – інші виїзди.

Крім того, вогнеборці ліквідували дев’ять пожеж у природних екосистемах, загальна площа яких перевищила 1 гектар.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська обстріляли щонайменше три населені пункти Харківської області, поранивши двох жінок.