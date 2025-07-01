Окупанти обстріляли три громади Харківщини: поранено двох жінок

Протягом минулої доби російські війська обстріляли щонайменше три населені пункти Харківської області, поранивши двох жінок.
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів у селі Циркуни Харківського району зазнали поранень дві місцеві мешканки – 81-річна та 60-річна жінки.
Окупанти застосували різні типи озброєння, зокрема:
▪️ 20 некерованих авіаційних ракет (НАР),
▪️ 9 керованих авіабомб (КАБ),
▪️ 6 дронів типу «Шахед»,
▪️ 1 ударний БпЛА типу FPV.
Пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська не припиняють штурмові дії на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках. Унаслідок атак бойові зіткнення відбувалися одразу в кількох районах прикордоння.
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