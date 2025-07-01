    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли три громади Харківщини: поранено двох жінок
01.07.2025  08:28   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли три громади Харківщини: поранено двох жінок

Протягом минулої доби російські війська обстріляли щонайменше три населені пункти Харківської області, поранивши двох жінок.


На фото с. Циркуни
Фото: ХОВА

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. 

Внаслідок обстрілів у селі Циркуни Харківського району зазнали поранень дві місцеві мешканки – 81-річна та 60-річна жінки.

Окупанти застосували різні типи озброєння, зокрема:
▪️ 20 некерованих авіаційних ракет (НАР),
▪️ 9 керованих авіабомб (КАБ),
▪️ 6 дронів типу «Шахед»,
▪️ 1 ударний БпЛА типу FPV.

Пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах:

  • у Циркунах пошкоджено приватний будинок,
  • у Куп'янську – багатоповерховий і приватний будинки,
  • у селі Івашки Богодухівського району – приватне домоволодіння.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська не припиняють штурмові дії на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках. Унаслідок атак бойові зіткнення відбувалися одразу в кількох районах прикордоння.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Надзвичайні події Поліція за добу відкрила 11 проваджень через обстріли в трьох районах Харківщини 30.06 Надзвичайні події Росія двічі атакувала село Івашки на Харківщині: пошкоджено житло та електромережу 30.06 Надзвичайні події Село Курортне на Харківщині зазнало удару трьох дронів «Герань-2»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 