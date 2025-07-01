01.07.2025 08:28 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли три громади Харківщини: поранено двох жінок

Протягом минулої доби російські війська обстріляли щонайменше три населені пункти Харківської області, поранивши двох жінок.



На фото с. Циркуни

Фото: ХОВА

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів у селі Циркуни Харківського району зазнали поранень дві місцеві мешканки – 81-річна та 60-річна жінки.

Окупанти застосували різні типи озброєння, зокрема:

▪️ 20 некерованих авіаційних ракет (НАР),

▪️ 9 керованих авіабомб (КАБ),

▪️ 6 дронів типу «Шахед»,

▪️ 1 ударний БпЛА типу FPV.

Пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах:

у Циркунах пошкоджено приватний будинок,

у Куп'янську – багатоповерховий і приватний будинки,

у селі Івашки Богодухівського району – приватне домоволодіння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська не припиняють штурмові дії на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках. Унаслідок атак бойові зіткнення відбувалися одразу в кількох районах прикордоння.