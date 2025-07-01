01.07.2025 08:15 Рита Парфенова

Окупанти здійснили 14 атак на позиції ЗСУ на Харківщині: де саме точилися бої

Російські війська не припиняють штурмові дії на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках. Унаслідок атак бойові зіткнення відбувалися одразу в кількох районах прикордоння.

Протягом останньої доби російські війська продовжували штурми на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Найбільш інтенсивні бойові дії зафіксовано на Південно–Слобожанському напрямку, де противник десять разів атакував позиції українських оборонців. Бої тривали поблизу Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького, а також у напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили чотири спроби штурмів. Сили оборони України давали відсіч у районах Голубівки, Піщаного та поблизу Новоосинового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському напрямку російські війська сім разів атакували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Ще п’ять штурмів відбулися на Купʼянському напрямку.