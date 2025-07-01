Поліція за добу відкрила 11 проваджень через обстріли в трьох районах Харківщини

30 червня під вогнем опинилися Куп’янський, Харківський та Богодухівський райони. Правоохоронці зафіксували нові випадки руйнування житлових будинків і медустанов, розпочато розслідування 11 воєнних злочинів.
На Харківщині поліція продовжує документувати наслідки воєнних злочинів, вчинених армією рф, повідомляє РЕДПОСТ.
Минулої доби під обстрілами опинилися Богодухівський, Харківський і Куп’янський райони.
Окупанти використовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники проти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп’янському районі пошкоджено житлові будинки та відділення екстреної медичної допомоги.
У Циркунівській та Золочівській громадах фіксуються влучання по житловій забудові.
Протягом 30 червня правоохоронці провели 76 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані щодо 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ.
З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже зафіксовано 25 375 воєнних злочинів на території Харківської області.
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