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01.07.2025  10:15   Рита Парфенова

Затримали харків'янина, який збував метадон на Салтівці

50-річного харків’янина спіймали «на гарячому» під час розповсюдження наркотичних пігулок. У нього вилучили 27 таблеток метадону.

Новини Харкова: на Салтівці затримали збувача метадону

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який збував наркотичні засоби у Салтівському районі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час оперативного відпрацювання району співробітники Харківського районного управління поліції №2 виявили 50-річного місцевого жителя, який передавав покупцю таблетки метадону. У чоловіка вилучили 27 пігулок у блістерах, що містять наркотичну речовину.

Новини Харкова: на Салтівці затримали збувача метадону

Слідчі Харківського районного управління поліції №2 розпочали досудове розслідування за фактом збуту наркотичних речовин. Йдеться про порушення частини першої статті 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконних дій із наркотичними або психотропними засобами, включаючи їх виробництво, зберігання, транспортування чи реалізацію. Згідно з чинним законодавством, за такі злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, а також конфіскація майна.

Затримання підозрюваного проведено відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку вже офіційно оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка»

Тэги:  наркотики, харків
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