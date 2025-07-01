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01.07.2025  10:45   Рита Парфенова

Харків’янка Катерина Табашник виграла «Меморіал Віталія Лонського» зі стрибків у висоту

Легкоатлетка з Харкова Катерина Табашник стала переможницею всеукраїнських змагань у Бердичеві, показавши результат 1.90 м.

Катерина Табашник

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

27 червня у центрі Бердичева відбулися традиційні всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту – «Меморіал Віталія Лонського 2025». Цей турнір щороку збирає провідних атлетів і атлеток з різних куточків України. До початку повномасштабного вторгнення участь у ньому також брали спортсмени з-за кордону.

У секторі змагань глядачі спостерігали за виступами як титулованих спортсменів, так і молодих талантів. У жіночому турнірі перше місце посіла харків’янка Катерина Табашник, яка впевнено подолала висоту 1.90 м. Усі спроби вона виконала без помилок, чим підтвердила статус фаворитки.

Катерину та її тренерський штаб привітали з перемогою та побажали подальших успіхів на міжнародних змаганнях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині.

Тэги:  спорт, харків
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