01.07.2025 11:25 Рита Парфенова

Окупанти здійснили 11 атак в зоні ОТУ «Харків»: втратили 65 людей і понад 100 одиниць техніки

За добу на Харківському напрямку зафіксовано 11 атак противника, 7 авіаударів, понад 500 обстрілів і масове використання дронів-камікадзе. Сили оборони завдали суттєвих втрат окупантам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 1 липня ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається напруженою, але контрольованою. Протягом минулої доби ворог 11 разів атакував позиції Сил оборони України. Основні спроби прориву були зафіксовані в районах Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та поблизу Петро-Іванівки.

Авіаційна активність росіян включала 7 ударів із використанням 9 керованих авіабомб (КАБ) і 20 некерованих ракет (НАР). Загалом противник здійснив 531 обстріл, з яких 109 — за допомогою дронів-камікадзе.

Українські захисники продовжують знищувати особовий склад і техніку ворога. За минулу добу російська армія втратила 65 військових, з них 26 — безповоротно. Також знищено або пошкоджено 112 одиниць техніки: 2 артилерійські системи, 4 автомобілі, 98 безпілотників, 8 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, ліквідовано 89 укриттів противника, 2 стартові позиції БпЛА, місця зберігання боєприпасів і пального. Сили оборони України впевнено тримають оборону та стримують збройну агресію рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська не припиняють штурмові дії на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках. Унаслідок атак бойові зіткнення відбувалися одразу в кількох районах прикордоння.