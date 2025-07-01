01.07.2025 11:53 Рита Парфенова

Забудовник у Харкові не сплатив пайовий внесок: прокуратура подала позов на 7,2 млн грн

Харківська прокуратура вимагає через суд стягнути з компанії-забудовника понад 7,2 млн гривень несплаченої пайової участі у розвиток міської інфраструктури.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Київська окружна прокуратура Харкова звернулася до Господарського суду з позовом до одного з місцевих забудовників про стягнення понад 7,2 мільйона гривень. Йдеться про несплачену пайову участь, інфляційні витрати та 3% річних.

Встановлено, що у 2019 році ТОВ розпочало будівництво житлового комплексу з торговельною та розважальною інфраструктурою на вул. Свободи. Будівництво завершилося у червні 2022 року – саме тоді об’єкт площею 14,5 тис. кв. м був введений в експлуатацію.

Згідно із законом, забудовник мав звернутися до Харківської міської ради для визначення розміру пайової участі та укласти відповідний договір до моменту введення будинку в експлуатацію. Проте цього зроблено не було.

Прокуратура вважає, що кошти, які мали надійти до бюджету міста, були безпідставно утримані забудовником. У зв’язку з цим до суду подано позов в інтересах територіальної громади. Провадження у справі відкрито.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують справу щодо заниження вартості земель рекреаційного призначення, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 15 млн грн.