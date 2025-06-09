09.06.2025 16:32 Рита Парфенова

На Харківщині оцінили землю в 15 млн грн дешевше: двом фігурантам оголосили підозру

Правоохоронці розслідують справу щодо заниження вартості земель рекреаційного призначення, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 15 млн грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ , в Харківській області повідомлено про підозру двом особам, дії яких спричинили збитки державному бюджету на понад 15 млн гривень.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, оцінювачу інкримінують зловживання повноваженнями з метою особистої вигоди (ч. 3 ст. 365-2 КК України), а директорці товариства — службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що у 2019–2020 роках експерт підготував звіти з грошової оцінки двох земельних ділянок рекреаційного призначення, розташованих на території колишньої Мартівської сільради Печенізького району (нині – Чугуївський район).

Земля мала бути продана приватним підприємствам, і саме для цього проводилась оцінка. Оцінювач умисно занизив ринкову вартість: в одному випадку – більш ніж на 13 млн грн, у другому – майже на 2 млн грн.

Після цього директорка товариства, яке здійснює оціночну діяльність, надала позитивну рецензію на звіти, попри їх суттєві порушення та невідповідність чинному законодавству. Це дозволило затвердити неправдиву оцінку та реалізувати ділянки за заниженою вартістю.

Унаслідок оборудки бюджет втратив понад 15 млн гривень.

Розслідування триває – його здійснюють слідчі Слідчого управління поліції Харківщини під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури.

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