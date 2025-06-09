У саду Шевченка висадили понад 100 тисяч квітів – клумби прикрасили орнаментами з 12 видів рослин

Комунальники з КП «Харківзеленбуд» продовжують озеленення центрального парку міста. На головній алеї саду ім. Шевченка висаджено понад 107 тисяч квітів, ще 10 тисяч – уздовж вулиці Сумської.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в саду імені Шевченка в Харкові працівники СКП «Харківзеленбуд» продовжують облаштовувати квіткові клумби.
На центральній алеї парку висаджено понад 107 тисяч квітів, які утворюють декоративний орнамент. Композицію розробили дизайнери підприємства, використавши для цього 12 різновидів квітів.
Окрім того, вздовж вулиці Сумської облаштовано ще одну яскраву клумбу – її прикрасили візерунком із 10 тисяч рослин. Більшість квітів була вирощена в тепличному господарстві самого підприємства.
Роботи з озеленення тривають і надалі.
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