На Харківщині обстріляли міст: поранено дорожнього працівника

Ремонт мосту в області триває попри повторні атаки. Один із робітників отримав поранення під час чергового обстрілу. Роботи не припиняються, адже відновлення переправи є ключовим для логістики ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, увечері 7 червня російські війська знову обстріляли один з об'єктів критичної інфраструктури. Під час атаки було поранено працівника підрядної організації, яка здійснює реконструкцію мосту. загрози для життя постраждалого немає – йому надана допомога.
Зазначається, що ця інфраструктурна споруда вже не вперше опиняється під вогнем ворога. Попри постійні атаки та складні умови, включно з розвідувальними дронами та повторними влучаннями по щойно відремонтованих ділянках, ремонтні роботи тривають. Робітники змушені починати з нуля після кожного удару.
Однак зупинятися ніхто не збирається – як наголошують у службі, повноцінне функціонування цієї переправи критично важливе для забезпечення логістики бойових підрозділів Збройних сил України.
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