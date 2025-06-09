На Харківському та Куп’янському напрямках відбито сім атак армії рф – триває ще одне боєзіткнення

Протягом доби українські військові зупинили спроби прориву противника біля Вовчанська, Кам’янки, Глибокого, а також у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Станом на цей момент триває один бій.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку українські сили оборони відбили три штурми російських військ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Глибоке.
На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано чотири спроби наступу окупаційних сил. Бої точилися поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Один з боїв у цьому районі досі триває.
Українські військові продовжують стримувати тиск противника на цих ділянках фронту.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області.
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Утримуйтеся від поспішних рішень і різких кроків – будь-яка дія цього дня здатна мати неочікувані й тривалі наслідки. Бажання витратити більше, ніж слід, може серйозно вдарити по гаманцю.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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