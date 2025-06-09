09.06.2025 17:54 Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках відбито сім атак армії рф – триває ще одне боєзіткнення

Протягом доби українські військові зупинили спроби прориву противника біля Вовчанська, Кам’янки, Глибокого, а також у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Станом на цей момент триває один бій.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку українські сили оборони відбили три штурми російських військ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Глибоке.

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано чотири спроби наступу окупаційних сил. Бої точилися поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Один з боїв у цьому районі досі триває.

Українські військові продовжують стримувати тиск противника на цих ділянках фронту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області.