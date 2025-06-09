09.06.2025 08:50
Протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області
Через ворожі обстріли постраждало 7 людей.
Фото надали у ХОВА
У селі Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років; у м. Куп'янськ поранено 75-річну жінку; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік. У с. Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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22 некеровані авіаційні ракети;
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18 КАБ;
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6 БпЛА типу «Герань-2»;
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4 БпЛА (тип встановлюється);
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1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок;
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у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, магазин, підприємство, 5 автомобілів;
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у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів;
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у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.
Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення.
На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі,
спричинені ворожими обстрілами.
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