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09.06.2025  08:50   

Протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області

Через ворожі обстріли постраждало 7 людей.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У селі Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років; у м. Куп'янськ поранено 75-річну жінку; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік. У с. Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 22 некеровані авіаційні ракети;
  • 18 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється);
  • 1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, магазин, підприємство, 5 автомобілів; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів;
  • у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.
Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення.
 
На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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