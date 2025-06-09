    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
09.06.2025  08:00   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.
 
Наразі триває ліквідація пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова.
 
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів триває ліквідація 3 пожеж у Борівському лісництві Ізюмського району на площах 87, 4 та 1 га. 
 
У сел. Печеніги Чугуївського району ліквідована пожежа, що спричинена ударами БпЛА. Горіла будівля пилорами на площі 400 м кв. 
 
За добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2 га.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 8 червня російські війська атакували авіабомбами населені пункти Харківського району. 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Надзвичайні події Протягом доби ворог обстріляв 9 населених пунктів Харківської області 07.06 Надзвичайні події Загибла під час обстрілу Шевченківського району жінка була очільницею дитячої залізниці 07.06 Надзвичайні події Одне з влучань — по Дитячій залізниці: ХОВА про удар по Харкову (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 