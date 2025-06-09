09.06.2025 08:00 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Протягом доби з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.
Наразі триває ліквідація пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів триває ліквідація 3 пожеж у Борівському лісництві Ізюмського району на площах 87, 4 та 1 га.
У сел. Печеніги Чугуївського району ліквідована пожежа, що спричинена ударами БпЛА. Горіла будівля пилорами на площі 400 м кв.
За добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2 га.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у ніч на 8 червня російські війська атакували авіабомбами
населені пункти Харківського району.
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