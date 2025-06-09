09.06.2025 08:00 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Наразі триває ліквідація пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів триває ліквідація 3 пожеж у Борівському лісництві Ізюмського району на площах 87, 4 та 1 га.

У сел. Печеніги Чугуївського району ліквідована пожежа, що спричинена ударами БпЛА. Горіла будівля пилорами на площі 400 м кв.

За добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2 га.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 8 червня російські війська атакували авіабомбами населені пункти Харківського району.