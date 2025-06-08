08.06.2025 10:51 Рита Парфенова

Росія завдала авіаударів по Харківщині: у Козачій Лопані поранено чоловіка, тривають пошуки ще однієї людини

У ніч на 8 червня російські війська атакували авіабомбами населені пункти Харківського району. У Козачій Лопані під завалами житлового будинку може перебувати людина. Ще десять будинків пошкоджено у Слатиному.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

8 червня близько 4:10 армія рф здійснила серію авіаударів по населених пунктах Харківського району. Під удар потрапили селища Козача Лопань та Слатине.

У Козачій Лопані керована авіабомба влучила у приватний житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка з численними пораненнями. Ймовірно, ще один чоловік досі перебуває під уламками. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені через близьке розташування селища до державного кордону з рф.

У Слатиному внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. За попередніми даними, постраждалих немає.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції документують наслідки ударів як воєнні злочини рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, інфраструктурні об’єкти.