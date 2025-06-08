08.06.2025 10:51 Рита Парфенова
Росія завдала авіаударів по Харківщині: у Козачій Лопані поранено чоловіка, тривають пошуки ще однієї людини
У ніч на 8 червня російські війська атакували авіабомбами населені пункти Харківського району. У Козачій Лопані під завалами житлового будинку може перебувати людина. Ще десять будинків пошкоджено у Слатиному.
8 червня близько 4:10 армія рф здійснила серію авіаударів по населених пунктах Харківського району. Під удар потрапили селища Козача Лопань та Слатине.
У Козачій Лопані керована авіабомба влучила у приватний житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка з численними пораненнями. Ймовірно, ще один чоловік досі перебуває під уламками. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені через близьке розташування селища до державного кордону з рф.
У Слатиному внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. За попередніми даними, постраждалих немає.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції документують наслідки ударів як воєнні злочини рф.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 7 червня російські війська завдали
масованих ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, інфраструктурні об’єкти.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости