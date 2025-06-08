08.06.2025 11:32 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ворог втратив понад 100 одиниць техніки за добу

Російські війська за добу здійснили понад 660 обстрілів, завдали ракетного удару, провели три штурми та застосували 124 дрони-камікадзе. Сили оборони відповіли нищенням техніки та живої сили противника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 8 червня ситуація в операційній зоні ОТУ «Харків» залишається складною, однак контрольованою.

Минулої доби російські війська здійснили:

ракетний удар;

3 авіаудари з використанням 8 керованих авіабомб (КАБ);

665 обстрілів позицій Сил оборони;

запустили 124 дрони-камікадзе.

Окрім цього, ворог тричі намагався атакувати українські позиції поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

У відповідь Сили оборони України знищили 61 окупанта, з яких 24 – безповоротні втрати. Також ліквідовано або пошкоджено 108 одиниць озброєння та військової техніки:

4 артилерійські системи;

бойова броньована машина;

10 автомобілів;

79 безпілотників;

14 одиниць спеціальної техніки.

Також знищено:

99 укриттів для особового складу;

2 склади з паливно-мастильними матеріалами;

1 місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони України тримають ситуацію під контролем і продовжують стримувати агресію російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська здійснили кілька спроб прориву на Харківському та Куп’янському напрямках.