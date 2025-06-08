На Харківському напрямку ворог втратив понад 100 одиниць техніки за добу

Російські війська за добу здійснили понад 660 обстрілів, завдали ракетного удару, провели три штурми та застосували 124 дрони-камікадзе. Сили оборони відповіли нищенням техніки та живої сили противника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 8 червня ситуація в операційній зоні ОТУ «Харків» залишається складною, однак контрольованою.
Минулої доби російські війська здійснили:
Окрім цього, ворог тричі намагався атакувати українські позиції поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.
У відповідь Сили оборони України знищили 61 окупанта, з яких 24 – безповоротні втрати. Також ліквідовано або пошкоджено 108 одиниць озброєння та військової техніки:
Також знищено:
Сили оборони України тримають ситуацію під контролем і продовжують стримувати агресію російської федерації.
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