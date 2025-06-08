08.06.2025 12:19 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 7 червня 2025 року.