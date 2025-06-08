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08.06.2025  12:40   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав харків’ян з Днем Святої Трійці

Міський голова Харкова побажав містянам віри, єдності, миру та Божого захисту Україні у світле християнське свято.


Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста з великим християнським святом – Днем Святої Трійці, передає РЕДПОСТ.

«Цей день є символом духовного оновлення, гармонії та злагоди. Він нагадує нам про важливість віри, єдності та добрих справ», – зазначив Ігор Терехов.

Очільник міста побажав харків’янам миру, добробуту та Божого захисту.

«Нехай ваші оселі завжди будуть сповнені затишку та сімейного тепла. Бажаю мирного неба, добробуту кожній родині та Божого захисту нашій Україні. Щасливого свята!» – зазначив міський голова.

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Тэги:  ігор терехов, харків
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