08.06.2025 13:49 Рита Парфенова

Авіаобстріл Дергачівської громади на Харківщині: загинув чоловік, є поранений

Унаслідок ранкових авіаударів по Козачій Лопані загинув 70-річний мешканець, його син госпіталізований. У Слатиному зруйновано приватні будинки й перебито електропостачання.

Вранці 9 червня російська армія завдала масованих авіаударів по території Дергачівської громади. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Близько 4:10 окупанти скинули п’ять авіабомб: одну на Козачу Лопань і ще чотири – на селище Слатине. Усі влучання прийшлися на райони приватної забудови.

У Козачій Лопані внаслідок прямого влучання авіабомби в будинок загинув 70-річний чоловік. Його 47-річний син отримав тяжкі поранення і був доправлений до лікарні.

У Слатиному пошкоджено щонайменше десять приватних будинків, перебито лінію електропередачі. Половина селища наразі залишається без світла. На місці працюють енергетики, екстрені служби, староста селища та представники міської ради.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що росія завдала авіаударів по Харківщині: у Козачій Лопані поранено чоловіка, тривають пошуки ще однієї людини.