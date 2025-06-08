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08.06.2025  15:29   Рита Парфенова

Внаслідок російських ударів по Харківщині поранено чотирьох цивільних (фото)

Окупанти атакували Старий Салтів дроном, а Купʼянськ-Вузловий – авіабомбою. Постраждали троє людей, ще один чоловік був поранений під час вечірнього удару.

На Харківщині поранено чотирьох цивільних унаслідок ударів рф

На Харківщині зафіксовано нові ворожі атаки – постраждали четверо мирних мешканців. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

8 червня вдень у селищі Старий Салтів Чугуївського району безпілотник армії рф влучив у торговий кіоск. Унаслідок вибуху поранення отримали дві жінки 41 та 59 років і 76-річний чоловік. Постраждалим надається медична допомога. Тип дрону встановлюється.

На Харківщині поранено чотирьох цивільних унаслідок ударів рф

На дент раніше, 7 червня близько 21:20, російська авіація завдала удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. За попередніми даними, застосовано авіабомбу ФАБ-1500. Поранення дістав 45-річний чоловік. Також пошкоджено щонайменше 50 приватних будинків.

На Харківщині поранено чотирьох цивільних унаслідок ударів рф

За всіма фактами прокуратури Чугуївського та Купʼянського районів розпочали досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують злочини армії рф.

На Харківщині поранено чотирьох цивільних унаслідок ударів рф

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкових авіаударів по Козачій Лопані загинув 70-річний мешканець, його син госпіталізований. У Слатиному зруйновано приватні будинки й перебито електропостачання.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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