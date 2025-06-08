08.06.2025 15:29 Рита Парфенова

Внаслідок російських ударів по Харківщині поранено чотирьох цивільних (фото)

Окупанти атакували Старий Салтів дроном, а Купʼянськ-Вузловий – авіабомбою. Постраждали троє людей, ще один чоловік був поранений під час вечірнього удару.

На Харківщині зафіксовано нові ворожі атаки – постраждали четверо мирних мешканців. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

8 червня вдень у селищі Старий Салтів Чугуївського району безпілотник армії рф влучив у торговий кіоск. Унаслідок вибуху поранення отримали дві жінки 41 та 59 років і 76-річний чоловік. Постраждалим надається медична допомога. Тип дрону встановлюється.

На дент раніше, 7 червня близько 21:20, російська авіація завдала удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. За попередніми даними, застосовано авіабомбу ФАБ-1500. Поранення дістав 45-річний чоловік. Також пошкоджено щонайменше 50 приватних будинків.

За всіма фактами прокуратури Чугуївського та Купʼянського районів розпочали досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують злочини армії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкових авіаударів по Козачій Лопані загинув 70-річний мешканець, його син госпіталізований. У Слатиному зруйновано приватні будинки й перебито електропостачання.