08.06.2025 16:39 Рита Парфенова

Після російського удару по Харкову в лікарнях залишаються п’ятеро працівників Малої Південної залізниці

Внаслідок атаки 7 червня загинули двоє людей, серед них – в.о. начальника Дитячої залізниці Ганна Деменкова. Ще п’ятеро колег перебувають у медичних закладах.

Після ракетного удару по Харкову 7 червня, в медичних закладах міста залишаються п’ятеро співробітників Малої Південної залізниці. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок обстрілу загинула в.о. начальника Дитячої залізниці Ганна Деменкова. Також помер Володимир Ковтун – інструктор, який працював на залізниці до виходу на пенсію у 2022 році. Того вечора він перебував поруч із колишніми колегами, зазнав важких травм і помер у лікарні вночі.

У важкому стані залишається інструкторка Інна Бойко – вона на апараті ШВЛ, але вже при свідомості. Як зазначає Перцовський, Інна не здається й запевняє: «Зроблю все, щоб викарабкатись».

Аміран Абашидзе – знаний інструктор дитячої залізниці – теж у складному стані, але притомний. Лікарі просять обмежити відвідування, проте колеги передають, що він тримається. До нього везуть маму, необхідну допомогу вже організовано.

Юлія Возікова, ще одна інструкторка, готується до переведення в офтальмологічне відділення – її стан стабільний, очікується дозвіл нейрохірургів.

Двоє інших співробітників – Борис Трусов і Євген Кіндер – мають осколкові поранення, їхній стан не загрозливий. Вони теж перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Інші постраждалі колеги проходять амбулаторне лікування. Команда залізничників продовжує координувати допомогу постраждалим.

«Уся малеча Малої Південної переживає за своїх дорослих. Ми вас не полишимо – ви частина великої залізничної родини», – додав Перцовський.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.