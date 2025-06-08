Авіаудар по Слатиному та штурми під Степовою Новоселівкою: ситуація на Харківщині

Противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони поблизу Степової Новоселівки – один бій досі триває.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку російська армія завдала авіаційного удару по району населеного пункту Слатине. Інформація про наслідки уточнюється.
На Куп’янському напрямку протягом доби окупанти здійснили щонайменше чотири спроби прорвати оборону українських військ у районі Степової Новоселівки. Один із боїв станом на цей момент триває.
Сили оборони України тримають оборону й дають відсіч противнику.
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