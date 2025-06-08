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08.06.2025  18:10   Рита Парфенова

У Харкові комунальники закрили контури пошкоджених будинків після нічної атаки 7 червня

Внаслідок російської атаки у Київському та Основ’янському районах постраждали 69 житлових будинків – переважно багатоповерхівки.

У Харкові відновили контури більшості пошкоджених будинків після атаки 7 червня

Практично всі контури будинків, пошкоджених під час комбінованої атаки російського агресора в ніч на 7 червня, уже закрито. Про це 8 червня повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, у Київському та Основ’янському районах міста зазнали руйнувань 69 житлових будинків, більшість із яких – багатоповерхові. Загалом було вибито понад 1,2 тис. вікон.

«Удари припали і на приватний сектор. Один будинок зруйнований повністю, в іншому – закрили вибиті вікна. У кількох оселях ще потрібно полагодити дахи. Наші комунальні служби закрили практично всі контури, відновили електро-, водо- та газопостачання», – повідомив Терехов.

Також фахівці вже готують проєкт відновлення багатоповерхівки в Основ’янському районі, яка зазнала серйозних ушкоджень конструктивних елементів внаслідок прямого влучання безпілотника у верхні поверхи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня орієнтовно з 3:00 до 5:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по Харкову — наймасованішу з початку повномасштабної війни.

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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