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07.06.2025  13:40   Віталій Хіневич

Наслідки ворожої атаки в Основʼянському районі Харкова (відео з коптера)

За даними слідства, 7 червня орієнтовно з 3:00 до 5:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по Харкову — наймасованішу з початку повномасштабної війни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету. 
 
Один із БпЛА поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок в Основʼянському районі: загорілись квартири з девʼятого по сьомий поверхи, обвалились плити. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, музичну школу, адміністративну будівлю, авто.
 
Загинули дві жінки віком 59 та 86 років. Ще 13 людей травмовані, серед яких хлопчик, якому 1,5 місяці. У дитини – гостра реакція на стрес. Серед поранених також двоє поліцейських — 23-річний чоловік та 26-річна жінка, які є мешканцями цього будинку. Вони перебувають у лікарні.
 
Також зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі м. Харкова. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.
 
Ще один безпілотник ворога вдарив по приватному житловому сектору у цьому ж районі. Загинув 32-річний чоловік. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка, дістали поранення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові усувають наслідки обстрілу Основʼянського району міста.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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