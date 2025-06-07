07.06.2025 10:14 Мирон Зелений

У Харкові усувають наслідки обстрілу Основʼянського району міста (фото)

За інформацією Ситуаційного центру, ворог ударив по Київському та Основ’янському районах, застосувавши дві ракети, чотири керовані авіабомби та понад 50 безпілотників.





Як повідомив міський голова Ігор Терехов, станом на 8:45, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). Ще трьох мирних харківʼян російська окупаційна армія вбила. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, станом на 8:45, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). Ще трьох мирних харківʼян російська окупаційна армія вбила.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram



Зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

Фотогалерея