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07.06.2025  10:14   Мирон Зелений

У Харкові усувають наслідки обстрілу Основʼянського району міста (фото)

За інформацією Ситуаційного центру, ворог ударив по Київському та Основ’янському районах, застосувавши дві ракети, чотири керовані авіабомби та понад 50 безпілотників.

Харків, обстріл, вибух

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, станом на 8:45, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). Ще трьох мирних харківʼян російська окупаційна армія вбила.

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Зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар
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